С деловым визитом. Центр "Мой бизнес" организует бизнес-миссию в Турцию

Эффективный способ расширить территорию присутствия компании – деловой визит в другую страну. Бизнес-миссия уникальна тем, что можно быстрее наладить деловые связи, чем на международных выставках: предприниматель общается с уже заинтересованными в его товаре потенциальными партнерами. Это адресная работа, приносящая более качественный результат.

Первая в 2021 году бизнес-миссия пройдет с 23 по 25 марта, место посещения – Стамбул, Турецкая Республика.

Подать заявку на участие может любая алтайская компания сегмента малого и среднего бизнеса. Специалисты Центра поддержки экспорта совместно с Торговым представительством России в Турции и ассоциациями предпринимателей Турецкой Республики подберут потенциальных партнеров в зависимости от сферы деятельности компании. Участников ждет насыщенная деловая программа и множество встреч не только с представителями государства, но и с коллегами-предпринимателями, а также визиты на предприятия Турции.

Все расходы по организации деловой программы Центр берет на себя, но визовый сбор, транспортные и командировочные расходы оплачиваются предпринимателями. Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на портале, а уточнить все интересующие вопросы – через специалистов Центра поддержки экспорта по телефону горячей линии.

Алтайский фонд МСП

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