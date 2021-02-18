Алтайские военкоматы выполнили план по призыву на военную службу

Алтайский край полностью выполнил задание по призыву на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Всего в ходе осеннего призыва граждан из Алтайского края направлены на военную службу более двух тысяч новобранцев. 15 алтайских призывников прошли строгий отбор и поступили на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, что указ о начале осеннего призыва в армию Владимир Путин подписал 1 октября. Из Алтайского края в 2020 году планировали отправить на службу 2500 призывников.