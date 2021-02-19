Показатель готовности Алтайского края к зиме оказался рекордно высоким

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с руководителем Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко. Чиновники обсудили ряд тем.

Так, по итогам проверок муниципалитетов к нынешнему отопительному периоду паспорта и акты готовности получили 132 муниципальных образований края из 138. Этот показатель впервые достиг 96%. Уровень подготовки к осенне-зимнему периоду в Алтайском крае превысил средние результаты по Сибири (84%).

Подчеркивается, что в регионе своевременно закупается твердое топливо для теплоснабжения социально значимых объектов. На данный момент нормативный запас угля на объектах малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн (100,1% нормативного 45-суточного запаса). На ТЭЦ региона сформирован запас 512,8 тыс. тонн угля (в 2,5 раза выше норматива).

Также Томенко и Мироненко обсудили задачи по подготовке Алтайского края к паводкоопасному периоду, в том числе работы по бесхозным гидротехническим сооружениям. В 2020 году алтайское Минприроды разработало и согласовало с Сибирским управлением Ростехнадзора планы совместных мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, собственник которых неизвестен.

В 2021 году до начала паводкоопасного периода межведомственная рабочая группа обследует более 70 таких ГТС, чтобы оценить риски их эксплуатации и разработать меры по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.