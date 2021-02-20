Более 26 млн рублей ушло на реконструкцию объектов животноводства в Немецком районе

В 2020 году масштабные работы провели на двух сельскохозяйственных предприятиях Немецкого национального района. Об этом пишет официальный сайт Алтайского края.

"В сельхозартели племзавод "Степной" реконструировали коровник на 220 голов. В хозяйстве "Брюкке-Агро" – коровник и откормочную площадку общей мощностью 500 ското-мест", – говорится в сообщении.

В общей сложности инвестиции в обновление животноводческой базы двух предприятий превысили 26 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в 2020 году алтайские аграрии закупили для своих хозяйств технику на сумму около 10,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом вложения в перевооружение сельского хозяйства выросли на три миллиарда рублей.