Россияне выбрали самый мужской фильм

В канун 23 февраля россияне составили рейтинг самых мужских фильмов. Возглавила список картина "Офицеры".
Весь список лучших фильмов выглядит так:
- "Офицеры" – 9% голосов;
- "Крепкий орешек" – 6%;
- "Неудержимые" – 5%;
- "Терминатор" – 4%;
- "Бойцовский клуб" – 3%.
Участие в опросе приняли 877 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет. Почти каждый десятый голосовал за "Офицеров" и вспоминал фразу из фильма "Есть такая профессия – Родину защищать", пишут "Вести". Чаще всего за картину, которая в этом году отмечает 50-летие, голосовали люди старше 45 лет. Также опрошенные этой возрастной категории упоминали фильм "Крепкий орешек".
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