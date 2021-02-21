Тихановская объявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила о "потере улиц" белорусской оппозицией.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", – заявила Тихановская в интервью газете Le Temps.

Напомним, что протестные акции в Белоруссии начались 9 августа 2020 года. Причиной стали официальные итоги выборов, по которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл со значительным отрывом.

На маршах против протестующих применяли спецсредства, включая резиновые пули и светошумовые гранаты.

26 октября кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила общенациональную забастовку. Президент Александр Лукашенко проигнорировал требования протестующих об отмене результатов выборов.