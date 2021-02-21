Тихановская объявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила о "потере улиц" белорусской оппозицией.
"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", – заявила Тихановская в интервью газете Le Temps.
Напомним, что протестные акции в Белоруссии начались 9 августа 2020 года. Причиной стали официальные итоги выборов, по которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл со значительным отрывом.
На маршах против протестующих применяли спецсредства, включая резиновые пули и светошумовые гранаты.
26 октября кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила общенациональную забастовку. Президент Александр Лукашенко проигнорировал требования протестующих об отмене результатов выборов.
Комментарии
Зато наши "Ближайшей целью оппозиции будет накопить критическую массу недовольных и протестующих к сентябрю-октябрю для того, чтобы опротестовать результаты выборов в Госдуму". Выборов ещё не было, но опротестовывать готовимся.