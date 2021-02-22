Более 12,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 12 604 – до 4 177 330 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1723 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+957) и Московской области (+728). Алтайский край (+145) на 22 февраля занимает 25-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 726 388 человек, в том числе 12 943 – за последние сутки.

Скончались еще 337 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 83 630 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 109,4 млн лабораторных исследований на коронавирус. 341 тысячу тестов сделали за последние сутки.