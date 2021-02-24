В Алтайском крае краснокнижным соколам набили татуировки

Краснокнижных птенцов из соколиного питомника алтайского Центра содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц "Тайгун" начнут выпускать на волю с метками-татуировками. Как рассказал руководитель организации Артем Кучера, наколки с текстом SOS 22 будут не только призывать к помощи, но и указывать регион.

"С помощью такой татуировки орнитологи смогут отслеживать перемещение птицы, места гнездования, но главное – татуировка сделает птицу нетоварной и защитит от браконьеров, которые отлавливают соколов и продают их в страны Ближнего Востока для охоты", – цитирует главу центра ТАСС.

Сейчас птиц из питомников помечают с помощью специальных колец на лапах. По словам Кучеры, их легко срезать. Уникальные татуировки будут набивать между ноздрей, на восковице, а также на одной из лап. Первые "наколки" получат птенцы соколов-балобанов, которых посадят в существующие гнезда в дикой природе. Выпустят птиц в мае-июне 2021 года на территории Сайлюгемского национального парка.

Как отметил Кучера, несмотря на ежегодный выпуск соколов, свидетельств их выживания в дикой природе нет – они либо погибают, либо их отлавливают. По словам специалиста, в дикой природе Алтайского края есть только одно гнездо соколов-балобанов, в котором живет пара птиц. Все остальные особи проживают на территории двух питомников – всего около 200 птиц.