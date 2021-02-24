Барнаулец украл забытые в тренажерном зале дорогостоящие наушники

56-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже наушников стоимостью 12 тысяч рублей. Со слов горожанки, дорогостоящий гаджет она забыла в фитнес-клубе, а когда вернулась, его там уже не было, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний посетитель тренажерного зала.

"Как было установлено, изначально пропажу обнаружил работник зала и обратился с вопросом к присутствующим, не терял ли кто устройство. В этот момент подозреваемый решил выдать наушники за свою собственность и забрал их", – рассказали в полиции.

Наушники изъяли и передали настоящей владелице. В отношении молодого человека полицейские завели уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".