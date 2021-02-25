Среди сельских предпринимателей Алтая вырос спрос на льготную программу кредитования

За 2020 год ВТБ увеличил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза (программе № 1528) в Алтайском крае в 2,1 раза, до 2,9 млрд рублей. Банк предоставил предприятиям сельского хозяйства региона кредиты на сумму 2,4 млрд рублей, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

В целом по стране кредитный портфель ВТБ в рамках программы вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.

За год ВТБ выдал льготные кредиты российским предприятиям сельского хозяйства на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач за весь период действия программы достиг 252 млрд рублей.

Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей: сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.

Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ, подчеркнул, что в банке всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках программы Минсельхоза. Даже во время пандемии заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты.

"ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 млрд рублей", – прокомментировал Денис Бортников.

В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована банком ВТБ в целом по стране более чем по 100 сделкам.