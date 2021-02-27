Алтайские баскетболисты поборются за победу в Суперлиге-2

28 февраля БК "Барнаул" проведет заключительный матч первого этапа против клуба "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону.

Перед последним туром регулярного чемпионата "Тамбов" и "Барнаул" лидируют в турнирной таблице с идентичными показателями. После 19 игр у обеих команд по 15 побед и по 4 поражения.

"Тамбов" в этот же день на своей площадке примет аутсайдера турнира – липецкий "МицуБАСКЕТ".

Матч БК "Барнаул" против "Барс-РГЭУ" состоится в Барнауле в 17:00. Барнаульцев приглашают прийти в спорткомплекс "Победа" (ул. А. Петрова, 146 г), чтобы поддержать любимую команду.