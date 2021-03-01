В Кремле рассказали о "факторах", которые мешают бороться с бедностью в России

В России активно борются с бедностью, однако присутствуют препятствующие этому факторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, не все получается, – сказал он о действиях властей в данной сфере. – Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", – подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков заявил, что борьба с бедностью является "абсолютнейшим приоритетом" и ведется на постоянной основе, сообщает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о бедности во всем мире. По словам главы государства, в множестве богатых стран у людей не растут реальные доходы.
Комментарии
Очередной бред.
Чтобы сделать человека богатым, не давайте ему денег, а дайте работу.
ещё не вся плесень во дворцах вычещена, нужно потерпеть
О, ну всё, успокоили
С высот нам постоянно говорят о рывке. Вот все и рвут: одни когти из страны, другие страну на части, третьи друг друга за теплые местечки, четвёртые - глотки, как мы хорошо живём, пятые (либералы) - души и сердце, как мы плохо живем, и все остальные - жилы, штаны и траву на огороде, чтобы как-то выжить.
Эти факторы как раз и обосновались в Кремле. Фактор на факторе сидит и фактором погоняет
Опять пургу несет?! Ни о какой борьбе с бедностью и речи быть не может - ибо все силы брошены на сохранение своей власти. Для этого не нужны современные дороги, скоростные магистрали и поезда, не нужна образованная и свободная молодежь и высокотехнологичные рабочие места, не нужна Конституция и разделение властей! Им нужно полицейское государство, чтобы держать население в покорности и страхе, нужны эскадроны смерти, убивающие непокорных и нужна труба за бугор, чтобы купаться в презренных долларах. Вот и вся борьба...
1.03.2021 08:50
- гость -
Не выспались сегодня или сон плохой приснился?
Песков заявил, что борьба с бедностью является "абсолютнейшим приоритетом" и ведется на постоянной основе
оно и видно по постоянно снижающейся реальной заработной платы...
Абрамовичу строят очередную яхту, даже не яхту, лайнер
доходы богатых увеличиваются, а бедных уменьшаются,нам развешивается отборгая лапша на уши) борьба с бедностью на лицо)
1.03.2021 09:02
А между тем
Британская газета The Independent принесла извинения бизнесмену Роману Абрамовичу из-за статьи, где соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков призывал ввести против миллиардера санкции.
Читайте классику. Салтыков-Щедрин - "Сказка про дикого помещика".
Можно докопаться? Борьба с бедностью: берём бедного и боремся с ним.
По итогам прошлого года, согласно Росстату, россияне обеднели еще на 3,5% и оказались отброшены на 10 лет в прошлое по уровню жизни. (c)
так сказать итоги борьбы с бедностью за 2020 год...
Давно бы победили бедность, если бы не бедные люди
1.03.2021 09:20
- гость -
Скажите спасибо, что не так, как на Западе. Там падение из-за пандемии в 20-30 %.
И про 10 лет вы дописали отсебятину. В 2015-м из-за санкций падение было сильнее.
если постоянно ронять рубль , то да, рассеяне все беднее и беднее будут
можно подумать оттого ,что эпотеку раздают под меньший %% от этого только все стали богаче
зайдите в любой продуктовый, ценники не успевают рисовать
20 год - это форс мажор по причине пандемии , как официальная версия.
Наши власти видимо все таки ожидали такую ситуацию, раз валюту за рубежом копили.
Настоящая причина - возврат власти в америке на уол-стрит от случайного шоу-мена.
Представьте себе, если эти люди способны отравить весь мир ( 500 тыс погибших в самих штатах), то на что они пойдут чтобы вернуть мировое господство, уходящее из под ног....
что касается России, то обвинять во всем власти у нас стало считаться хорошим тоном.
Кривосудие и коррупция всегда были бичем страны, сотни лет уж точно.
Однако кривосудие и коррупция это показатель слабости государства.
1.03.2021 08:30
- гость -
1.03.2021 09:46
- гость -
Браво!
в СССР было кривое судие?
коррупции точно не было в СССР