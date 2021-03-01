В Кремле рассказали о "факторах", которые мешают бороться с бедностью в России

В России активно борются с бедностью, однако присутствуют препятствующие этому факторы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, не все получается, – сказал он о действиях властей в данной сфере. – Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что борьба с бедностью является "абсолютнейшим приоритетом" и ведется на постоянной основе, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о бедности во всем мире. По словам главы государства, в множестве богатых стран у людей не растут реальные доходы.