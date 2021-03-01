Какой ты котик? Пройди тест на amic.ru и узнай свой настоящий характер

1 марта – официальный день кошек в России. Говорят, что если человек завел одного кота, то все, он попался: почти наверняка следом появится второй, а потом третий и так до бесконечности. Потому что коты – это зависимость, и самое приятное – очень мягкая, пушистая и ласковая. Иногда, впрочем, вредная и пакостливая, но это мелочи в сравнении с тем, сколько позитива усатые вносят в нашу жизнь. А еще говорят, что коты и хозяева очень похожи. Смешные фото и видео котиков быстро становятся мемами и разлетаются по Сети. Наверняка есть кошачий мем, который совершенно точно отражает ваш характер. Итак, каким бы вы были котиком? Пройдите тест и узнайте!