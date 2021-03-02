Щур (не)обыкновенный. В Барнауле заметили редких таежных птиц

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Две небольшие с желтым окрасом птицы, напоминающие воробьев, привлекли внимание фотокорреспондента amic.ru во время редакционного задания. Кровожадно и нетерпеливо две самки щура (как выяснилось позже) обедали на одном из деревьев аллеи на улице Малахова. За уточнением что за "важный птиц" попался в объектив, мы обратились к известному алтайскому орнитологу Алексею Эбелю. "Это щур, как раз из таежных. В этом году их много, докочевали до западных степных районов: Рубцовского, Егорьевского, Благовещенского, многие местные наблюдатели оттуда пишут, что видят их там впервые", – рассказал специалист.

В недавнем интервью amic.ru Эбель отмечал, что уже второй год подряд в крае настоящее нашествие таежных видов птиц. Те, кто обычно не гнездится в лесостепи и в частности в Барнауле, расселились по всему региону. Это щуры, которых многие заметили, а также сойки, кедровки. Орнитолог предполагает, что птиц "согнала с места" суровая поздняя осень, которая провоцирует их на поиск кочевки. А может быть, виноваты сильные пожары, которые бушевали в тайге.