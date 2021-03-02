Вторник, 2 Март, 07:13

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,04
€ 89,45
0°


4257650 +11571
Обь
-19см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Щур (не)обыкновенный. В Барнауле заметили редких таежных птиц

, ИА "Амител"
Нетипичные для региона пернатые были замечены на улице Малахова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Две небольшие с желтым окрасом птицы, напоминающие воробьев, привлекли внимание фотокорреспондента amic.ru во время редакционного задания. Кровожадно и нетерпеливо две самки щура (как выяснилось позже) обедали на одном из деревьев аллеи на улице Малахова. За уточнением что за "важный птиц" попался в объектив, мы обратились к известному алтайскому орнитологу Алексею Эбелю. "Это щур, как раз из таежных. В этом году их много, докочевали до западных степных районов: Рубцовского, Егорьевского, Благовещенского, многие местные наблюдатели оттуда пишут, что видят их там впервые", – рассказал специалист. 

В недавнем интервью amic.ru Эбель отмечал, что уже второй год подряд в крае настоящее нашествие таежных видов птиц. Те, кто обычно не гнездится в лесостепи и в частности в Барнауле, расселились по всему региону. Это щуры, которых многие заметили, а также сойки, кедровки. Орнитолог предполагает, что птиц "согнала с места" суровая поздняя осень, которая провоцирует их на поиск кочевки. А может быть, виноваты сильные пожары, которые бушевали в тайге.  

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

2.03.2021 07:01
гость

больше бы сажали рябин и яблонь, а не вырубали

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
07:02
Сила печатного слова: как статья Сталина остановила крестьянские бунты 107
06:49
Путин, Медведев и Фрадков. Как проходили визиты премьер-министров в Алтайский край 1
06:32
Щур (не)обыкновенный. В Барнауле заметили редких таежных птиц 1
06:16
Пропавшую в Алтайском крае 17-летнюю девушку нашли живой 0
06:00
2 марта в Алтайском крае потеплеет до +6°C 0
23:58
Такой день. Перекрытие алтайских трасс и новые правила продажи алкоголя 0
23:27
Три трассы открыли для движения в Алтайском крае 0
22:54
Алексей Смертин победил в экстремальном марафоне на льду Байкала 1
22:25
Жители алтайского села жалуются на периодическое отсутствие воды в домах 0
21:57
Песков прокомментировал увеличение числа финансово пострадавших россиян 1
21:29
Семь трасс остаются закрытыми вечером 1 марта в Алтайском крае 1
20:41
Жителя Алтайского края осудят за развращение 14-летней девочки 0
20:10
Виктор Томенко призвал алтайских водителей не выезжать из городов и сел 0
19:39
В Крыму рассказали о том, как Петр Порошенко обманул таксиста 2
19:08
Готовность №1. Как Мишустин посещал "отстающие" регионы и чего ждать Алтайскому краю 6
18:35
Барнаул встал в огромных пробках из-за непогоды 0
18:13
Генпрокуратура потребовала экстрадировать барнаульского врача из Испании 3
17:53
Возложением цветов и митингом почтили память десантников 6-й роты в Барнауле 3
17:42
Аналитики: россияне финансово пострадали от пандемии больше, чем в среднем по миру 3
17:29
Восьмую трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
17:16
В Барнауле пришлось приостановить движение трамваев из-за метели 2
17:05
Меньше заражений: в Алтайском крае снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией 1
16:54
Алтайского спасателя поблагодарили за спасение ребенка после ДТП 3
16:41
В Алтайском крае вступили в силу новые правила продажи алкоголя 10
16:27
Весна? Не, не слышал. Снежное 1 марта в Барнауле 0
16:14
В России зафиксировали самую низкую суточную смертность от ковида в 2021 году 0
16:04
Барнаульский автовокзал отменил почти 100 рейсов из-за снегопада 2
15:52
Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта 8
15:40
Алтайского чиновника наказали за покупку Toyota Camry 8
15:28
Экс-участницу группы Little Big нашли мертвой 0
15:15
Перед приездом Мишустина в Барнауле кладут асфальт в морозы. Что это за технология? 22
15:06
Стоимость такси в Барнауле подскочила в два раза из-за непогоды 6
14:54
Российским школьникам упростили выпускные экзамены 1
14:42
Житель Алтайского края отвлекся на телефон и погиб под колесами поезда 7
14:30
Какой ты котик? Пройди тест на amic.ru и узнай свой настоящий характер 3
14:18
Барнаульцы заметили полицейский УАЗ, который тянул фуру в гору 3
14:04
Стали известны все обладатели "Золотого глобуса" 0
13:55
"Это фейк". В школе № 53 опровергли слухи о масштабной подготовке к приезду Мишустина 23
13:43
Чуйский тракт перекрыли в Алтайском крае 3
13:31
75% месячной нормы снега выпадет в Барнауле 1 марта 6
13:19
Сирены завоют в Барнауле 3 марта 0
13:10
Еще две автодороги перекрыли в Алтайском крае 0
12:54
Оставленная одна дома девочка едва не погибла на пожаре в Алтайском крае 3
12:41
Алтайскому краю подтвердили "стабильный" кредитный прогноз 2
12:29
Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в Сеть 3
12:17
Педагоги из 17 регионов претендуют на работу в Алтайском крае 7
12:04
Водителям советуют отказаться от дальних поездок по Алтайскому краю 0
11:53
Участников шоу "Последний герой" наградили алтайской гречкой 3
11:40
Автомобиль вылетел с алтайской трассы из-за нулевой видимости 4
11:28
В Барнауле завершат демонтаж новогоднего городка на Мало-Тобольской 11

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.