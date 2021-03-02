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Новости

Власти Алтайского края рассказали о доплате на путевки в детские лагеря

, ИА "Амител"
1 марта открылась заявочная кампания
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

На какие льготы могут рассчитывать жители Алтайского края при приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

Для жителей Алтайского края с детьми до 15 лет софинансирование составит 6,3 тысячи рублей, причем для бюджетников предусмотрена добавка в размере 4350 рублей.

На большую сумму могут рассчитывать многодетные семьи, которые отправляют в ДОЛ трех детей и более. В таких случаях на третьего и каждого последующего ребенка предусмотрено 18,5 тысячи рублей.

Напомним, стоимость путевок летом 2021 года – 18 500 рублей (на 14 дней) и 27 500 рублей (на 21 день).

Заявочная кампания на софинансирование путевок началась 1 марта. Подать документы можно через автоматизированную информационную систему на портале zayavka22.ru. Регистрацию нужно пройти в консультационных пунктах муниципальных органов управления образованием, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.03.2021 08:48
- гость -

стоимость путевок летом 2021 года – 18 500 рублей (на 14 дней) и 27 500 рублей (на 21 день).

Сколько же воровства и коррупции в этой системе лагерей? Пару лет назад вдвоём в Турцию отдыхать ездили на неделю и 40 потратили. Получается, что в лагерях отдыхать, с учётом стоимости авиаперелётов, отдохнуть стоит даже дороже.

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