Власти Алтайского края рассказали о доплате на путевки в детские лагеря

На какие льготы могут рассчитывать жители Алтайского края при приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

Для жителей Алтайского края с детьми до 15 лет софинансирование составит 6,3 тысячи рублей, причем для бюджетников предусмотрена добавка в размере 4350 рублей.

На большую сумму могут рассчитывать многодетные семьи, которые отправляют в ДОЛ трех детей и более. В таких случаях на третьего и каждого последующего ребенка предусмотрено 18,5 тысячи рублей.

Напомним, стоимость путевок летом 2021 года – 18 500 рублей (на 14 дней) и 27 500 рублей (на 21 день).

Заявочная кампания на софинансирование путевок началась 1 марта. Подать документы можно через автоматизированную информационную систему на портале zayavka22.ru. Регистрацию нужно пройти в консультационных пунктах муниципальных органов управления образованием, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления.