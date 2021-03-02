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Новости

Игра по мотивам расследования о "дворце Путина" вышла на Android

, ИА "Амител"
"Аквадискотеку" можно бесплатно скачать в Google Play
Фото: play.google.com

Фото: play.google.com

Мобильная игра по мотивам расследования о дворце президента России Владимира Путина в Геленджике появилась в магазине приложений Google Play. Проект получил название "Аквадискотека".

Игра предлагает попробовать себя в роли начинающего политика, который идет к своей мечте. "Контролируй течения финансов в стране, покажи недовольным, кто здесь батя и, самое главное, докажи всем, что именно ты достоин своей личной Аквадискотеки", – говорится в описании приложения.

Задача игры – присвоить достаточное количество денег и построить резиденцию. В ней также можно возвести бассейн, аквадискотеку и даже комнату для грязи.

При этом чем активнее ворует игрок, тем быстрее дворец строится. Однако это увеличивает агрессию среди народа, которая также растет и за счет внешних факторов – например, пожаров в Сибири или санкций против страны. Если сильно разозлить граждан, они взбунтуются, и игра будет закончена.

Рейтинг "Аквадискотеки" в Google Play составляет 4,4 из 5. У приложения более 50 тысяч скачиваний и 1 тысячи отзывов.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.03.2021 11:04
- гость -

безобразие. нельзя так.

2.03.2021 11:05
гость

СУПЕР ЦАРИО на youtube просто шикарно

2.03.2021 11:09
- гость -

игрушка то про завального, да и грешки его , зачем приписывать их другим?
такова продавшаяся западу оппозиция, смотреть противно.

2.03.2021 11:14
- гость -

игрушка то про завального, да и грешки его , зачем приписывать их другим?
такова продавшаяся западу оппозиция, смотреть противно.

А на очистку снега ради шишки из Москвы не противно смотреть? Или из твоего окна пендосию лучше видно, чем Барнаул, Гриш?

2.03.2021 11:16
- гость -

2.03.2021 11:14
- гость -
Тупица, для кого снег чистят? Для жителей города, ибо его завалило.
Или хочешь сказать, что в другие дни этой зимы город не чистили?

2.03.2021 11:25
- гость -

2.03.2021 11:14

- гость -

___
То есть перед гипотетическим приездом условного Навального, снег не будут специально чистить и ты будешь рад?

2.03.2021 11:32
- гость -

2.03.2021 11:14
- гость -

Тут сколько Гриш на Амике?

Ну давайте вообще никого не встречать. Прилетели пассажиры - убрали трап вместо того, чтобы подогнать. Пусть сами вылазят с чемоданами и баулами.

2.03.2021 11:32
- гость -

Гриш, снег надо чистить независимо от приезда Мишустина или Навального, как ты это своими бараньими мозгами не поймешь. А когда по маршруту Мишустина начали все вылизывать до снегопада, хотя уже почти весна на носу была, то ответ на твой вопрос напрашивается сам собой. Надеюсь у тебя хватит тяму А и Б сопоставить. Хотя, ты похоже из тех, к кому мудрость с годами не пришла от слова совсем.

2.03.2021 11:33
- гость -

Тут сколько Гриш на Амике?

всего один. но вони на целый кавалерийский полк

2.03.2021 11:41
- гость -

2.03.2021 11:33
- гость -
всего один

А вот тех, которые с бараньими мозгами, почему-то и не узнают и звать их никак. Это хорошо.

2.03.2021 11:43
- гость -

тут разные люди, но желаюший видеть во всех гришу похоже один, скунс типичный!

2.03.2021 11:45
- гость -

Требую штрафа ресурсам выставляющим оскорбляющие ролики про президента. Ролик лживый, все уже в курсе.

2.03.2021 11:55
- гость -

2.03.2021 11:33
- гость -
Тут сколько Гриш на Амике?

всего один. но вони на целый кавалерийский полк

способы выразить неуважения бывают разными

2.03.2021 12:03
- гость -

Кто любит очищать сибирские дороги за один день, пусть едет в Бийск, там снега хватит на всех. Только осторожнее с частными гостиницами, чтобы случайно не увезли в Германию.

2.03.2021 12:04
- гость -

Не знаю где вы увидели супер чистотку снега и глобальных покрасок газона. Всё как всегда в опе.

2.03.2021 12:13
- гость -

Сколько в этой игре обнулений у игрока?

2.03.2021 12:53
- гость -

Отвлекают народ всякой чепухой от реальных проблем.

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