Игра по мотивам расследования о "дворце Путина" вышла на Android

Мобильная игра по мотивам расследования о дворце президента России Владимира Путина в Геленджике появилась в магазине приложений Google Play. Проект получил название "Аквадискотека".
Игра предлагает попробовать себя в роли начинающего политика, который идет к своей мечте. "Контролируй течения финансов в стране, покажи недовольным, кто здесь батя и, самое главное, докажи всем, что именно ты достоин своей личной Аквадискотеки", – говорится в описании приложения.
Задача игры – присвоить достаточное количество денег и построить резиденцию. В ней также можно возвести бассейн, аквадискотеку и даже комнату для грязи.
При этом чем активнее ворует игрок, тем быстрее дворец строится. Однако это увеличивает агрессию среди народа, которая также растет и за счет внешних факторов – например, пожаров в Сибири или санкций против страны. Если сильно разозлить граждан, они взбунтуются, и игра будет закончена.
Рейтинг "Аквадискотеки" в Google Play составляет 4,4 из 5. У приложения более 50 тысяч скачиваний и 1 тысячи отзывов.
Комментарии
безобразие. нельзя так.
СУПЕР ЦАРИО на youtube просто шикарно
игрушка то про завального, да и грешки его , зачем приписывать их другим?
такова продавшаяся западу оппозиция, смотреть противно.
игрушка то про завального, да и грешки его , зачем приписывать их другим?
такова продавшаяся западу оппозиция, смотреть противно.
А на очистку снега ради шишки из Москвы не противно смотреть? Или из твоего окна пендосию лучше видно, чем Барнаул, Гриш?
2.03.2021 11:14
- гость -
Тупица, для кого снег чистят? Для жителей города, ибо его завалило.
Или хочешь сказать, что в другие дни этой зимы город не чистили?
2.03.2021 11:14
- гость -
___
То есть перед гипотетическим приездом условного Навального, снег не будут специально чистить и ты будешь рад?
2.03.2021 11:14
- гость -
Тут сколько Гриш на Амике?
Ну давайте вообще никого не встречать. Прилетели пассажиры - убрали трап вместо того, чтобы подогнать. Пусть сами вылазят с чемоданами и баулами.
Гриш, снег надо чистить независимо от приезда Мишустина или Навального, как ты это своими бараньими мозгами не поймешь. А когда по маршруту Мишустина начали все вылизывать до снегопада, хотя уже почти весна на носу была, то ответ на твой вопрос напрашивается сам собой. Надеюсь у тебя хватит тяму А и Б сопоставить. Хотя, ты похоже из тех, к кому мудрость с годами не пришла от слова совсем.
Тут сколько Гриш на Амике?
всего один. но вони на целый кавалерийский полк
2.03.2021 11:33
- гость -
всего один
А вот тех, которые с бараньими мозгами, почему-то и не узнают и звать их никак. Это хорошо.
тут разные люди, но желаюший видеть во всех гришу похоже один, скунс типичный!
Требую штрафа ресурсам выставляющим оскорбляющие ролики про президента. Ролик лживый, все уже в курсе.
2.03.2021 11:33
- гость -
Тут сколько Гриш на Амике?
всего один. но вони на целый кавалерийский полк
способы выразить неуважения бывают разными
Кто любит очищать сибирские дороги за один день, пусть едет в Бийск, там снега хватит на всех. Только осторожнее с частными гостиницами, чтобы случайно не увезли в Германию.
Не знаю где вы увидели супер чистотку снега и глобальных покрасок газона. Всё как всегда в опе.
Сколько в этой игре обнулений у игрока?
Отвлекают народ всякой чепухой от реальных проблем.