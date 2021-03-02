Игра по мотивам расследования о "дворце Путина" вышла на Android

Мобильная игра по мотивам расследования о дворце президента России Владимира Путина в Геленджике появилась в магазине приложений Google Play. Проект получил название "Аквадискотека".

Игра предлагает попробовать себя в роли начинающего политика, который идет к своей мечте. "Контролируй течения финансов в стране, покажи недовольным, кто здесь батя и, самое главное, докажи всем, что именно ты достоин своей личной Аквадискотеки", – говорится в описании приложения.

Задача игры – присвоить достаточное количество денег и построить резиденцию. В ней также можно возвести бассейн, аквадискотеку и даже комнату для грязи.

При этом чем активнее ворует игрок, тем быстрее дворец строится. Однако это увеличивает агрессию среди народа, которая также растет и за счет внешних факторов – например, пожаров в Сибири или санкций против страны. Если сильно разозлить граждан, они взбунтуются, и игра будет закончена.

Рейтинг "Аквадискотеки" в Google Play составляет 4,4 из 5. У приложения более 50 тысяч скачиваний и 1 тысячи отзывов.