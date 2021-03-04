Врач отметил превышение уровня соли в рационе россиян

К проблемам со здоровьем россиян приводит превышение потребления ежедневной нормы соли, рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. По его словам, эту норму жители РФ нарушают чаще, чем по калориям и другим компонентам.

"Среди всех пищевых компонентов, среди всех макро- и микронутриентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идет по соли. Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли", – цитирует медика сайт радио Sputnik.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки взрослому человеку. Однако во многих странах этой рекомендации не следуют. Так, в России на одного человека в среднем приходится 12 граммов продукта, что даже больше, чем в США и Европе, где средний житель потребляет около 10 граммов.

Бобровский отметил, что больше всего соли попадает в организм из полуфабрикатов, куда ее добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса. Врач предупредил, что если постоянно превышать суточную норму соли, то со временем значительно увеличится риск развития сердечно-сосудистых и прочих заболеваний. Он призвал сокращать потребление соли до того, как начались какие-либо проблемы со здоровьем.