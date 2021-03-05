Всероссийские соревнования по спидвею пройдут в Барнауле

Всероссийские соревнования по зимнему спидвею пройдут в Барнауле 6 и 7 марта на стадионе СШОР "Клевченя". Об этом сообщает городская администрация.

В турнире поучаствуют 16 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, а также из Новосибирской, Иркутской, Омской и Тюменской областей. Алтайский край на соревнованиях представят перворазрядники Сергей Михалев и Никита Яблочкин, а также кандидат в мастера спорта Евгений Максимов.

"Мотоциклисты будут соревноваться в "классе 500" (гонки на льду). Заезд – четыре круга. У спортивных мотоциклов в этой дисциплине нет тормозов, шипы на покрышках достигают 28 мм (всего 320 шипов)", – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что каждый день будет проходить по 20 заездов. Гонки начинаются в полдень.