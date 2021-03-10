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Делает журнал и хочет в министры. Интервью с самой яркой девушкой спорта на Алтае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Анна Серова о "Единой России", проекте "Герои с нашего двора" и о планах стать министром спорта края

Фото: из личного архива Анны Серовой

Анна Серова – одна из самых ярких представительниц алтайского спорта. Девушка выпускает журналы о спорте, работает в Федерации бокса края и уже четыре года развивает в регионе социальный проект "Герои с нашего двора". Сейчас Анна снимает документальный фильм "Спорт на краю" и учится на спортивного менеджера в московском РАНХиГС. После его окончания девушка надеется возглавить Министерство спорта Алтайского края и построить в регионе аналог "Газпром-Арены". В интервью Вячеславу Кондакову Анна Серова рассказала, кто ей выделяет деньги на ее проекты (а они обходятся около миллиона рублей в месяц), а также почему в ее журнале больше политики, чем спорта.

"Я не иду по головам"

– Аня, мне один влиятельный человек из сферы спорта прямо перед интервью сказал о тебе: "Пробивная баба". Что сама думаешь об этом?

– Думаю, мне стоит согласиться. В реализацию проектов я обычно вкладываю все силы, ничего не делаю наполовину, и если ставлю цель – стремлюсь к ней. Можно сказать, что это мой жизненный принцип. Поэтому термин "пробивная баба" мне подходит. Но нужно уточнить, что я не иду по головам. Считаю, что независимо от ситуации важно в первую очередь оставаться порядочным человеком. Не пытаюсь кому-то подражать или завоевывать чужое. Я выстроила свою собственную стратегию развития, и у меня есть понимание, кем я вижу себя в будущем.

И кем же ты хочешь стать? Ты мне как-то говорила, что мечтаешь занять пост министра спорта края. Это так?

– Да, это было бы логично. Сейчас я учусь в магистратуре в московском РАНХиГС на специальности "Международный спортивный менеджмент", и в прошлом году получила диплом НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Я учусь, развиваюсь и, конечно же, у меня есть стремление стать управленцем, но совсем не обязательно в Министерстве спорта Алтайского края. Когда я окончу магистратуру, у меня уже будет достойное резюме, которое откроет массу новых возможностей. С такими знаниями и богатым опытом можно претендовать на различные руководящие должности, в том числе и главы Министерства спорта Алтайского края.

– А если не предложат пост министра, то чем еще могла бы заняться?

– Мне было бы интересно руководить каким-то национальным проектом, таким как "Спорт – норма жизни". Ну или как вариант – работать в околоспортивной индустрии. Например, я вижу себя в качестве руководителя спортивного поселка. Там живут, растут, занимаются спортом и развиваются талантливые ребятишки. Это может быть обычный гражданский объект или армейского типа, не принципиально.

А тебе уже поступали какие-то предложения?

– Да, но пока ни одно из них не устраивает меня с финансовой точки зрения. Предлагают зарплату 70-100 тысяч.

И этого тебе мало?

– С таким доходом в Москве, с двумя детьми, при этом не имея своего жилья... Не таким я вижу свое будущее. Я не замужем, и у меня нет состоятельных родителей, которые могли бы разом решить все проблемы.

Просто 100-120 тысяч рублей зарплата у министра спорта края. В Барнауле за эти деньги согласилась бы работать?

– Думаю, что да. Я уже много проектов сделала. Хотя не всегда они легко давались. Некоторые люди любят из простого делать сложное, и ставят мне барьеры. Ну а я не Сергей Шубенков, чтобы с легкостью через них перепрыгивать. Поэтому часто мне бывает тяжело, но все равно стараюсь идти до конца, конечно, по мере своих возможностей. Многое я делаю без серьезных ресурсов, которые необходимы. Дайте мне их, и я покажу, на что способна.

Допустим, ты завтра становишься министром спорта края. Твои первые шаги.

– У меня есть своя стратегия развития спорта в крае, но я бы не хотела сейчас раскрывать все козыри.

Не убедила. Как относишься к работе нынешнего министра Алексея Перфильева?

– Прежде чем давать оценку работы действующего министра, нужно вникнуть во множество моментов. Я же не диванный критик, а человек, который понимает, насколько сложной бывает организация различных процессов. Безусловно, у меня есть ряд вопросов, но я уверена, что если задам их Алексею Перфильеву, он даст аргументированные ответы. Могу сказать одно: здорово, что министр сам является спортсменом. Да и губернатор Виктор Томенко отлично играет в баскетбол, хоккей…

А еще плавает, катается на лыжах и бегает. Так что бы ты сделала такого, что не делают сейчас?

– Еще в качестве министра я попыталась бы привезти в регион богатого мецената. Было бы круто, если бы в Алтайском крае появился действительно большой спортивный объект, вроде "ВТБ-Арены" или "Газпром-Арены". Но одним желанием тут не обойтись.

"Сегодня партнеры есть, а завтра их может не быть"

Как вообще выпускница АГИК, профессиональная театральная актриса и режиссер попала в спорт?

– Так получилось. После окончания вуза мне предложили провести несколько спортивных мероприятий. Затянуло. Я с самого детства общалась со спортивными ребятами, и в какой-то момент поняла, что это прям мое. Потом решила завести первые аккаунты в социальных сетях о спорте в Алтайском крае. Так и родился проект CX News. Чтобы ты знал, Слава, сейчас у меня журналисты и фотограф работают без выходных. Ребята в команде очень ответственные, и только два дня в году в аккаунтах не выходят новости – 1 и 2 января. За несколько лет из социальных сетей проект вырос, и появился журнал "Спортивная хроника". Кроме того, я сотрудник Федерации бокса края. На эту должность меня пригласил Армен Тоноян. Эта работа не такая, как все остальные проекты. Тут последнее слово всегда остается за Арменом.

А деньги-то где берешь?

– Сейчас – у партнеров. Но, конечно, хотелось бы получить поддержку государства. Сегодня партнеры есть, а завтра их может не быть. Я безумно благодарна тем людям, которые помогают реализовывать проекты, без них этой красивой истории не было бы.

А кто эти партнеры? Мне интересно, кто готов тратить деньги на социальные проекты.

– Имен я называть не буду. Скажу только, что это люди, неравнодушные к спорту, которые видят, что я делаю, и доверяют мне. Они понимают, что поддерживая мои начинания, помогают многим.

Во сколько тебе обходятся проекты? Больше миллиона в месяц?

– По месяцам посчитать не получится, но думаю, что около того. Тут речь о сериях проектов и их реализации. Слава, на секундочку, журнал скоро выйдет уже в третьем регионе. Плюс "Герои с нашего двора", ну и, конечно, команда "Спортивной хроники", которая работает непрерывно. Кроме того, мы поддерживаем различные социально значимые проекты – "Спорт 55+", "Особенный детский фан-клуб" и многие другие. Поэтому тут должен применяться немного другой алгоритм подсчета. Скажу так: история эта обходится недешево.

Так все-таки, как ты смогла убедить людей дать денег?

– Давай разберем на конкретном примере – проекте "Герои с нашего двора". Прежде чем запустить его в Алтайском крае, я побеседовала с несколькими людьми, спросила, готовы ли они поддержать эту историю. Некоторым из них идея очень понравилась, и они сказали "да". Ну а дальше началась активная работа со спортивными федерациями края. Я помню, как это начиналось.

После того как проект был запущен и уже успешно реализовывался, мы встретились с Денисом Голобородько. Партия "Единая Россия" заметила проект и предложила поддержку. Все-таки не стоит забывать, что "Герои с нашего двора" – часть партийного проекта "Детский спорт". Поэтому "Единая Россия" оказывает поддержку, за что я очень благодарна.

Тебе не кажется, что в журнале о детском спорте много политики? Я сейчас в руках держу последний выпуск "Спортивной хроники". В нем Натальи Кувшиновой, Дениса Голобородько, Артема Шамкова, Александра Романенко, Татьяны Ильюченко больше, чем интересных историй о детях и спорте.

– Не спорю, так может показаться. Как раз потому, что ты держишь в руках новогодний выпуск, где люди, которые на протяжении всего года поддерживали проект, поздравляют спортсменов и всех жителей Алтайского края с праздником. Не вижу в этом ничего плохого.

Если говорить о каждой персоне конкретно, то Александр Романенко – спикер "Единой России", и вполне объяснимо, что он появился в журнале. Что касается Артема Шамкова, то его нельзя позиционировать только как политика. Этот человек делает многое для развития спорта в Алтайском крае.

Если ты посмотришь на список регалий Татьяны Ильюченко, вопрос просто отпадет – она заслуженный мастер спорта России, паралимпийская чемпионка. А через Дениса Голобородько, человека, прекрасно знающего о том, что происходит в спортивной сфере, у меня идет вся коммуникация с партией.

Понял, значит Голобородько – топ. Объясни, почему в издании о спорте так много, например, информации о Наталье Кувшиновой? О ней написано больше, чем о детском фигурном катании. Вы часто появляетесь вместе. Вы подруги?

– Ну, во-первых, Слава, ты сейчас утрируешь, не больше. И я не могу сказать, что мы с Натальей подруги. Видимся мы редко, а созваниваемся сугубо по спортивным вопросам. Но могу сказать искренне – я горжусь Натальей. Ей, девушке из обычной семьи, удалось выйти на высокий уровень, стать депутатом Госдумы. Она очень умный и грамотный человек, который прекрасно, на мой взгляд, представляет Алтайский край. Кто меня знает, поймет, что я сейчас говорю без лести, а действительно так думаю и могу аргументировать.

С ней могут связаться, встретиться и пообщаться люди из абсолютно разных социальных слоев. Это хорошо, когда депутат "в зоне доступа". Зачем нам депутаты, которые представляют Алтайский край номинально? Она доступна и всегда готова к диалогу. И действительно делает многое для региона.

"Я не из института благородных девиц"

– Мне говорили, что к тебе благоволят многие чиновники, причем из правительства края. Возможно, дело в твоем женском очаровании. А вообще, сложно делать карьеру женщине?

– Сейчас то самое время, когда женщины могут и должны выходить вперед. Мы теперь живем в мире, где правят не только мужчины. Да, безусловно, не всегда тебя воспринимают всерьез, не так как мужчин, но в этот момент важно показать, какой ты специалист. И если сделать это правильно, можно добиться уважения и общения на равных. Если ты говоришь о добром отношении людей, в том числе занимающих высокие должности, то тут есть несколько моментов. Пойми, это произошло не сразу. Я усердно работала, и считаю, что заслужила уважение. Но не стоит думать, что теперь все достается даром. Могут похвалить, поздравить с праздником, пригласить на мероприятие, но никаких особых преференций мне это не дает. Элементарно, чтобы поставить стойку с журналами "Спортивная хроника" в здании правительства, мне пришлось пройти целый ряд согласований, и в устной, и в письменной форме, и общаться пришлось с несколькими людьми. Не все так просто, как может показаться. Чтобы ты понимал, за несколько лет работы я получила только одно благодарственное письмо от министра спорта Алтайского края.

– Ну мне со стороны кажется, что у тебя есть покровители во власти. Даже во время визита в Барнаул министра спорта Олега Матыцина ты стала одной из пяти человек, кто сидел в первом ряду и задавал вопросы.

– Ты, Слава, задаешь достаточно провокационные вопросы, и я понимаю, что мои ответы можно интерпретировать по-разному. У нас люди очень любят додумывать за других. И даже постояв рядом с человеком и побеседовав по деловым вопросам, можно спровоцировать слухи и обзавестись ярлыком. Я не стесняюсь публично выражать благодарность людям, которые оказывают проектам поддержку, но регулярно озвучивать их фамилии и делать на этом акцент очень некорректно, и я не стану.

Что касается приезда министра спорта России Олега Матыцина, да, я действительно присутствовала. Да, безусловно, было бы правильно собрать представителей всех федераций на встречу с министром спорта, ведь событие-то очень значимое. Не каждый месяц и даже не каждый год глава министерства приезжает в Алтайский край. Возможно, для этого не было времени или возможности, не могу сказать точно. Я не представляла там конкретную федерацию, а была в роли человека, который держит контакт со всеми и активно участвует в спортивной жизни региона. Я считаю логичным, что меня пригласили на встречу.

– Давай посмотрим под другим углом. Есть люди, которым ты импонируешь, но есть и те, кому ты не нравишься. Как думаешь, с чем это связано?

– Я не из института благородных девиц и никогда себя не позиционировала как принцессу, которая живет по строгому этикету. Я человек открытый, и у меня все просто. Ко мне с добром – я отвечаю добром, мне вставляют палки в колеса – отвечу такой же "любезностью", вторую щеку подставлять не буду. Я понимаю, что есть те, кто меня не любит, но, наверное, и нет человека, который бы нравился абсолютно всем.

– Ты иногда можешь высказаться довольно резко, разве нет?

– К сожалению, некоторые люди понимают только такой формат общения. С ними если не разговаривать жестко, то КПД диалога будет нулевым.

Тебя из-за этого многие и недолюбливают. Более того, о тебе ходит много слухов...

– Знаешь, Слава, обо мне всю жизнь придумывали разные небылицы, пускали кучу сплетен. Но если ты спросишь у таких людей, что конкретно я сделала плохого и за что они так ко мне относятся, вряд ли кто-то озвучит действительно весомый аргумент. Просто некоторые говорят не обо мне, а о моем образе, который они сами себе и придумали. Не хочется говорить эту фразу, но все-таки: а судьи кто? Я пойму и приму, если компетентный человек сделает мне замечание в вопросе, в котором я разбираюсь не так хорошо, как он. Но когда люди просто негативно относятся ко мне, потому что им не нравится как я стою или говорю, веду себя или выгляжу… Ну извините. Многие бы хотели, чтобы я сидела в уголке с грустным лицом и просто выполняла задания, но этого не будет, у меня есть своя позиция, свое мнение и свое видение любой ситуации.

Но ты и сама подкидываешь поводы для сплетен, рассказывая в Instagram, как сделала пластическую операцию груди. При этом занимаешься благотворительными проектами в детском спорте.

– Нет, я не рассказываю. Мне задали вопрос – я ответила честно, и даже назвала фамилию врача. А что, обманывать, говорить, что это не так? Глупо. На меня подписаны не только люди, которые любят спорт. Кому-то стало интересно – я ответила, не считаю вопрос некорректным. В нашем современном мире он самый обычный. Мне кажется более некорректным, когда люди начинают такое обсуждать и делать выводы, вместо того чтобы потратить время на что-то более полезное.

Не хочу навешивать ярлыки на кого-то конкретного в моей сфере деятельности, но многие считают, что если ты занимаешься социальными проектами, в том числе детским спортом, то не имеешь права публично говорить о чем-то другом. Я с этим не согласна и с осторожностью отношусь к людям, которые строго следят за каждым своим шагом и словом. Их тексты в Instagram пишут копирайтеры, там комар носа не подточит. Но пытаться казаться идеальным – совсем не то же самое, что быть идеальным. Не считаю свой Instagram каким-то слишком откровенным. Наоборот, в последнее время у меня там в основном публикуется только информация, связанная с проектами.

У тебя столько проектов, которые отнимают много времени. Как удается хорошо выглядеть?

– Я не высыпаюсь – живу по барнаульскому времени, а учусь по московскому. В результате я заметно похудела, что мне совсем не к лицу. Поэтому сейчас пытаюсь восстановиться, но пока не особо получается. Ну ничего, я знаю, ради чего все это, и готова немного потерпеть. Сейчас я вернулась в спортзал и занимаюсь у персонального тренера. Слежу за питанием, многое не позволяю себе есть.

"Мне иногда приходилось "выживать"

Знаю, что тебя воспитывала бабушка. Почему так получилось?

– У меня было достаточно необычное детство. Я родилась в городе Тара Омской области, и когда мне было 5 лет, мама привезла меня к бабушке в Барнаул, а сама уехала на Север, на вахту. Бабушка работала на трех работах, и я в основном принадлежала самой себе. Может, поэтому мне так легко коммуницировать с людьми, потому что в районах, где мы жили, мне иногда приходилось "выживать". Но знаешь, я даже благодарна за ту школу жизни, которую прошла. Жили мы скромно, но не плохо. Не голодали, всего было в достатке. Мама, думаю, чувствовала себя виноватой, что принимала мало участия в моей жизни, поэтому всегда старалась помогать. Брошенной я себя не чувствовала, и мне нравится, кем я выросла.

И кем ты выросла?

– Как минимум – человеком, сильным духом, который отвечает за свои слова и поступки. Я не боюсь трудностей, не боюсь критики в свой адрес, потому что уверена, что многое делаю правильно. Улица меня многому научила, и я с теплотой вспоминаю свое детство и тех людей, которые окружали меня. Со многими мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Меня всегда тянуло к сильным личностям, и работать мне нравится с теми, кто знает, чего хочет, стремится к цели и не отступает при малейших трудностях.

Значит, все идет из детства. Ты поэтому сейчас тянешься к сильному полу и твое окружение сегодня преимущественно мужское?

– Да, действительно. Я с самого детства больше общалась с мальчишками, с возрастом это не изменилось, поэтому и сегодня мне комфортнее с мужчинами. Все просто – пожали руки и договорились, без всяких подводных камней, скрытых смыслов и "дружбы против кого-то". Конечно, мужчина мужчине рознь, с некоторыми бывает сложно общаться. Но это не значит, что я не уважаю других женщин. Есть достойные примеры, прекрасные женщины, на которых хочется равняться.

А кто они?

– Всех, конечно, не перечислить. Но если нужно привести примеры – Ирина Усманова-Винер, Этери Тутберидзе. Это из очень известных персон. Но есть и немедийные – первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Все они – люди, сильные духом, которые приложили немало сил, чтобы добиться таких высот.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.03.2021 08:24
- гость -

Аня классная.

10.03.2021 08:27
Поддержу власть!

Вот это другое дело, Амик! Интересное интервью, честное, открытое. Сразу видно, что Анна - человек слова и дела. Профессионал. Умеет с нуля поднимать и реализовывать масштабные проекты. Да, такие личности есть только в партии Единая России, в других вы не найдете подобных. Вот на таких людях и держится российский спорт. На таких людях держится страна.
Анне я пожелаю оставаться такой же шикарной девушкой, такой же сильной и независимой.
Единой России я тоже пожелаю оставаться такой же идеальной партией слова и дела. А остальным остается только кусать локти и завидовать.
Молодцы! Поддержу!

10.03.2021 08:33
Земляк

Да, о таких людях писать нужно! В министры, в депутаты!

10.03.2021 08:33
- гость -

Иди борщ вари

10.03.2021 08:42
Александр

Амик, пишите в заголовке, что статья оплачена из выборного фонда единой россии.
Кстати, а сколько вам заплатили за эту статью?

10.03.2021 08:45
Санёк

++++Александр, полунакачанная в некоторых местах, выбрала спорт и сиди там, нечего в политику лезть

10.03.2021 08:48
- гость -

и учится на спортивного менеджера в московском РАНХиГС

Клеймо. Ну а дама - эффектная и по работе эффективная.

10.03.2021 08:50
Потёмкин

"Она очень умный и грамотный человек, который прекрасно, на мой взгляд, представляет Алтайский край."
Что прекрасного сделала Кувшинова для Алтайского края?

10.03.2021 09:03
- гость -

Предложение строительства в крае чего-то подобного газпром или втб арены иначе как идиотизмом я не назову, девушка явно не представляет в какие затраты обернется содержание таких объектов. Про строительство вообще молчу

10.03.2021 09:07
- гость -

– Мне было бы интересно руководить каким-то национальным проектом, таким как "Спорт – норма жизни". Ну или как вариант – работать в околоспортивной индустрии. Например, я вижу себя в качестве руководителя спортивного поселка

– А деньги-то где берешь?
– Сейчас – у партнеров. Но, конечно, хотелось бы получить поддержку государства.

очередной эльф из гнезда мау)))

10.03.2021 09:16
- гость -

09:06
Санёк
anna-serova-govorit-tost-so-slovami-aue
------------
Тьфу, позорище! Да что ж за край такой проклятый на чиновников!? Это просто непередаваемый п***ец!

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