Из банка в центре Москвы украли почти 160 млн рублей

Из банка в центре Москвы неизвестные похитили почти 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отделение банка находится на 1-й Брестской улице. Сообщение о краже денег из банковской ячейки поступило на пульт диспетчера утром 7 марта.

Добычей злоумышленников стали 157,170 млн рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Ранее росгвардейцы задержали подозреваемого в ограблении магазина, расположенного на Змеиногорском тракте в Барнауле. По приметам подозреваемого удалось опознать через полтора часа. Мужчину задержали в районе железнодорожного вокзала.