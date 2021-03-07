В России студентов будут допускать до онлайн-экзаменов при помощи биометрии

В следующем учебном году вузы смогут проводить онлайн-экзамены при помощи биометрии. Соответствующее постановление подписали в правительстве, сообщает РИА Новости.

Формат будет доступен студентам, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Принимать решение о проведении экзаменов при помощи биометрии будет руководство вуза. Также для этого нужно будет согласие студента.

"Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов", – сказано в сообщении кабмина.