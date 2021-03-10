Семь образовательных учреждений на Алтае получили статус инновационной площадки

Семь образовательных организаций в Алтайском крае получили статус инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Таковы результаты конкурсного отбора, который успешно прошли 525 образовательных организаций страны, в числе которых 301 школа, 209 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования", – говорится в сообщении.

Для каждой из этих школ и детских садов Барнаула, Бийска, Рубцовска и Благовещенского района разработают индивидуальный план работы до 2022 года.

Ознакомиться с полным списком организаций, прошедших конкурсный отбор, можно на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания.