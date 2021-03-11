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Жители Змеиногорска рассказали о серьезных проблемах с вывозом мусора

, ИА "Амител"
Кучи с отходами в городе постоянно растут
Фото: 'Змеиногорский вестник'

Фото: "Змеиногорский вестник"

Жители Змеиногорска недовольны работой по вывозу мусора, а точнее тем, что эта работа не ведется. Мусорные площадки в городе завалены отходами.

"Кто, наконец, наведет порядок? Какую услугу оплачивают жители города? За рост стихийных свалок или вывоз ТКО? Бураны, бури – это одна история, а вот такие залежи мусора – совсем другая!" – написали недовольные люди в издание "Змеиногорский вестник".

Жители города уже готовы к тому, чтобы предъявить обслуживающей организации счет за "систематическое неоказание услуги". 

Ранее жительница Бийска рассказала, что во дворе одного из жилых домов наукограда скопилась гигантская гора мусора. Девушка поделилась тем, как ей "нравится" по утрам "чудесный, жизнерадостный" вид из окна.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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