Трое экс-игроков сборной России сыграют за любительский клуб из Змеиногорска

Любительский мини футбольный клуб "Змеиногорск Сити" заявил для участия в Кубке АКАМФ трех настоящих звезд футзала, в разное время выступавших за сборную России: натурализованного бразильца Сирило, Дамира Хамадиева и Павла Чистополова.

Сирило является чемпионом Бразилии по мини-футболу, девятикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России натурализованный бразилец дважды становился вице-чемпионом Европы, однажды завоевал бронзу континентального первенства. В 2008 году Сирило доходил со сборной до полуфинала чемпионата мира. За национальную команду игрок провел 42 матча, в которых забил 31 гол.

Хамадиев – трехкратный чемпион России по мини-футболу, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА. В составе сборной России выигрывал серебро и бронзу чемпионатов Европы. За национальную команду провел 48 матчей, в которых забил 23 мяча.

Чистополов – двукратный чемпион России по мини-футболу, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы. За сборную провел 35 матчей, забил 20 голов.

"Змеиногорск Сити" – любительская мини футбольная команда, в которой играют известные личности как в футзале, так и в "большом" футболе, многие из них – уроженцы Алтайского края. В Кубке АКАМФ сезона 2020/21 команда начала свой путь с самой первой стадии – 1/32768 финала и уже дошла до 1/8 финала, где 27 марта встретится с барнаульским "Полимером".