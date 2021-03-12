В России за последние сутки выявили почти 9,8 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 794 – до 4 370 617 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1610 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+957) и Московской области (+476). Алтайский край (+119) на 12 марта занимает 20-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 3 973 029 человек, в том числе 13 496 – за последние сутки.

Скончались еще 486 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 91 220 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 114,4 млн лабораторных исследований на коронавирус. 337 тысяч тестов сделали за последние сутки.