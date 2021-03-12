Наталья Поклонская рассказала, что будет делать после Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что повторно баллотироваться в российский парламент ей не предлагали. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший прокурор Крыма признала, что в течение первых пяти лет в политике допустила несколько ошибок и получила хороший опыт. Поклонская также уточнила, что у нее нет планов стать мэром одного из крымских городов.
"Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала", – отметила народная избранница.
Напомним, Поклонская возглавила новообразованную прокуратуру Крыма весной 2014 года. В 2016 году вошла в новый состав Госдумы от партии "Единая Россия". Следующие выборы в российский парламент намечены на 19 сентября 2021 года.
В 2018 году Поклонская единственная проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста вопреки консолидированной позиции фракции "Единая Россия". Остальные единороссы (328 депутатов) отдали свой голос "за", еще восемь человек не участвовали в голосовании. Это вызвало жёсткую критику со стороны партии в адрес Поклонской.
Комментарии
А я думаю, что она отправится в дурку
12.03.2021 16:20
- гость -
У вас там женщин не хватает?
такие там не нать
еще и против голосует
12.03.2021 16:20
- гость -
А я думаю, что она отправится в дурку
а ты бы смог проголосовать против повышения пенсионного возраста?