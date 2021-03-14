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В Прощёное воскресенье – заключительный день масленичной недели – проходят самые масштабные народные гулянья. Во все времена люди стремились отпраздновать этот день как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь год будет столь же благополучным и сытым. Поэтому если вы не успели ещё напечь блинов, скорее делайте это! У нас вот тут есть рецепты. И, конечно, вы можете поздравить своих близких смешными открытками.