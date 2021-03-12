Ученые начинают поиски огромных сооружений инопланетян

Исследователи из Института астрофизики Канарских островов решили возобновить деятельность по поиску внеземных цивилизаций. Учёные применят новый метод обнаружения инопланетян, основанный на выявлении техносигнатур – признаков использования технологий или промышленной деятельности. Об этом говорится в статье специалистов, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Ученые представили различные идеи для поиска техносигнатур, которые указали бы на существование внеземных цивилизаций: от поиска скопления спутников в атмосфере до гипотетических огромных конструкций космической инженерии, например, теплозащитных экранов для защиты от изменения климата. Некоторые из предлагаемых поисков нацелены далеко в космос, за пределы нашей галактики, в то время как другие – на сканирование Солнечной системы в поисках зондов, которые могли быть отправлены сюда в далеком прошлом. Изучение космоса будет проводиться с помощью последних достижений в исследовательском оборудовании.

Некоторые из методов поиска могут применяться в Солнечной системе для сканирования на предмет наличия внеземных зондов, которые были отправлены в далеком прошлом.

"Мы не знаем, является ли интеллект чем-то очень распространенным во Вселенной или, наоборот, встречается крайне редко. По этой причине мы не можем знать, есть ли у этих поисков хоть какие-то шансы на успех. Нет другого выбора, кроме как пытаться снова и снова", – объяснил первый автор статьи Эктор Сокас-Наварро.