В Алтайском крае сотрудники ГИБДД потушили загоревшийся лесовоз

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Наряд дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС бийской ГИБДД спас от уничтожения загоревшийся КамАЗ, груженный лесом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на 45 кс трассы Бийск – Солтон. Проезжая, инспекторы заметили стоящий грузовик, из-под кабины которого шел дым.

"Мгновенно оценив ситуацию, инспекторы ГИБДД взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого при помощи подручных средств пытался самостоятельно потушить возгорание", — уточнили в ведомстве.

Водитель лесовоза поблагодарил правоохранителей за своевременную помощь, благодаря которой он смог продолжить путь и сохранить груз.