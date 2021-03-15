Актёр Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин приедут в Барнаул

Актёр Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин 30 марта приедут в Барнаул. Вместе они выступят с программой The Best в театре драмы имени Шукшина.

О совместном приезде Цыпкин сообщил в своём профиле Instagram.

"Так сложилось, что 30 марта и я, и Константин Юрьевич будем в Барнауле. Решили использовать этот шанс и выступить. Читать будем лучшее за пять лет наших совместных выступлений", – пишет он в посте.

Зрители смогут услышать рассказы из цикла "БеспринцЫпные чтения", однако какие именно работы зачитают деятели искусства – пока неизвестно. В своей публикации Цыпкин решил уточнить у барнаульцев, что именно бы им хотелось услышать в ходе выступления.