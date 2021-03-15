Решение за минуты. ВТБ в десять раз ускорил обработку клиентских данных

ВТБ в десять раз ускорил обработку клиентских данных при формировании предодобренных кредитных предложений. Это первый этап перехода на новый кредитный конвейер. Второй этап позволит принимать 95% решений по выдаче кредитов за 1-3 минуты.

В 2021 году банк планирует перевести на новый кредитный конвейер выдачу кредитов наличными и кредитных карт, продуктовый ряд ипотеки и автокредитования. В части ипотеки конвейер позволит увеличить долю кредитов, оформляемых только по паспорту, с 56% до 75% к концу 2022 года. Долю решений по ипотечным заявкам клиентов, принимаемым в течение трёх минут, увеличат с 72% до 85%. Полный переход на конвейер ВТБ завершит к концу 2022 года.

Как заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик, за год цифровой трансформации ВТБ полностью перестроит технологические платформы, изменит организацию процессов и увеличит долю операций с применением технологий искусственного интеллекта. Всё это позволит выводить качество и доступность сервисов банка на новый уровень.

"Первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре – это очередной шаг в наших глобальных преобразованиях. Он не только позволил в моменте увеличить мощности и кратно нарастить скорость процессов, но и дал нам возможность гибко внедрять новые продукты и сервисы, совершенствовать механизмы, чтобы предугадывать желания и потребности наших клиентов", – рассказал Вадим Кулик.

Руководитель департамента розничных кредитных рисков ВТБ Наталья Ревина добавила, что новая версия кредитного конвейера в разы сокращает время на формирование предодобренных предложений и позволяет добиться стратегической цели – максимально упростить и ускорить кредитование.

"Если раньше обработка только 1/3 клиентской базы занимала у ВТБ до одного месяца, сейчас мы можем реализовать все за рекордные для рынка четыре дня. Мы продолжим совершенствовать модели оценки рисков, чтобы обеспечить заёмщикам только индивидуальные и комфортные для их долговой нагрузки предложения", – прокомментировала Наталья Ревина.

Для формирования точных кредитных предложений ВТБ уже использует статистические модели оценки кредитного риска и разработанные на основе анализа внешних и внутренних данных модели склонности клиента к тому или иному кредиту. В рамках перехода на новый розничный конвейер удалось внедрить модели оценки дохода и наиболее подходящего по размеру кредита. Это позволило индивидуально формировать для клиентов сумму кредитного лимита. Модернизация скоринговых моделей и внедрение модели дохода позволило увеличить сумму предлагаемого клиенту лимита по кредитной карте в среднем на 15-20%.