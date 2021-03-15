В правительства Алтайского края прошло совещание по подготовке к акции "Сад памяти"

Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов провел совещание по подготовке к акции "Сад памяти". В этом году она будет приурочена к 80-летю начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, во всей стране и в бывших республиках СССР будет высажено 27 миллионов саженцев – в память о 27 миллионах погибших на фронтах.

На совещании Лукьянов принял решении о создании оргкомитета по проведению акции, в который помимо представителей администрации и предприятий лесного комплекса войдут активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В Алтайском крае молодые деревья будут высаживать в черте городов, сел и в лесничествах. Площадки для высадки деревьев предстоит определить в каждом городском округе и муниципальном районе.

Также в акции "Сад памяти" традиционно примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, студенты и школьники. При этом к акции сможет присоединиться любой желающий.