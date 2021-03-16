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Барнаульцы выберут места, которые благоустроят в 2022 году

, ИА "Амител"
Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая 2021-го, поучаствовать в нём смогут горожане старше 14 лет
Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

Жители Барнаула смогут выбрать 2 из 39 общественных территорий краевой столицы, которые будут благоустроены в 2022 году. Соответствующее голосование пройдёт в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе "Городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram.

Список для голосования выглядит следующим образом:

  • зелёный сквер (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);
  • набережная Речного вокзала;
  • зелёная зона на пр. Строителей (между домами № 21 и 25);
  • зелёная зона на ул. Молодёжной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В. М. Шукшина);
  • аллея на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);
  • сквер Победы (ул. Новосибирская, 16в);
  • Сиреневый бульвар (ул. Сиреневая, 7);
  • зелёная зона на ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);
  • зелёная зона на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);
  • зелёная зона на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19);
  • сквер им. А. С. Пушкина;
  • аллея "Малахитовая" (ул. 50 лет СССР, 27а);
  • сквер на ул. 50 лет СССР, 29;
  • сквер 40-летия Победы (ул. Георгиева, 32);
  • сквер "Кристалл" (ул. Малахова, 177е);
  • площадь Маршала Жукова;
  • зелёная зона на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова);
  • аллея на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
  • зелёная зона на пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);
  • бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);
  • зелёная зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);
  • зелёная зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
  • сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
  • Демидовская площадь;
  • сквер на ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);
  • зелёная зона от дома № 33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева;
  • зелёная зона на ул. Малахова, 113;
  • зелёная зона на ул. Малахова, 116;
  • парк "Юбилейный" (между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной);
  • зелёная зона, расположенная у здания на ул. Молодежной, 5;
  • Обской бульвар;
  • Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному);
  • аллея "Радужная" (расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);
  • зелёная зона на ул. Лазурной, 4;
  • сквер на ул. Шумакова, 17а;
  • площадь Народная (ул. Попова, 88а);
  • сквер "Ротонда" (пр. Комсомольский, 73);
  • зелёная зона, расположенная между домами № 55а, 67 по пр. Красноармейскому;
  • парк культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11).

Поучаствовать в голосовании смогут все жители Барнаула старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе "Городская среда" можно через "Госуслуги" либо с помощью номера телефона.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.03.2021 16:33
- гость -

шо опять?*?????
мы уже голосовали
ничего не благоустроено
зачем снова влепили Демидовскую площадь???
не трогайте ее

16.03.2021 16:42
- гость -

отвлекают.. голосуйте... через полгода снова и так по кругу...

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