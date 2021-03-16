Барнаульцы выберут места, которые благоустроят в 2022 году

Жители Барнаула смогут выбрать 2 из 39 общественных территорий краевой столицы, которые будут благоустроены в 2022 году. Соответствующее голосование пройдёт в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе "Городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram.

Список для голосования выглядит следующим образом:

зелёный сквер (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);

набережная Речного вокзала;

зелёная зона на пр. Строителей (между домами № 21 и 25);

зелёная зона на ул. Молодёжной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В. М. Шукшина);

аллея на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);

сквер Победы (ул. Новосибирская, 16в);

Сиреневый бульвар (ул. Сиреневая, 7);

зелёная зона на ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);

зелёная зона на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);

зелёная зона на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19);

сквер им. А. С. Пушкина;

аллея "Малахитовая" (ул. 50 лет СССР, 27а);

сквер на ул. 50 лет СССР, 29;

сквер 40-летия Победы (ул. Георгиева, 32);

сквер "Кристалл" (ул. Малахова, 177е);

площадь Маршала Жукова;

зелёная зона на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова);

аллея на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

зелёная зона на пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);

бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);

зелёная зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);

зелёная зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);

сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;

Демидовская площадь;

сквер на ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);

зелёная зона от дома № 33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева;

зелёная зона на ул. Малахова, 113;

зелёная зона на ул. Малахова, 116;

парк "Юбилейный" (между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной);

зелёная зона, расположенная у здания на ул. Молодежной, 5;

Обской бульвар;

Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному);

аллея "Радужная" (расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);

зелёная зона на ул. Лазурной, 4;

сквер на ул. Шумакова, 17а;

площадь Народная (ул. Попова, 88а);

сквер "Ротонда" (пр. Комсомольский, 73);

зелёная зона, расположенная между домами № 55а, 67 по пр. Красноармейскому;

парк культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11).

Поучаствовать в голосовании смогут все жители Барнаула старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе "Городская среда" можно через "Госуслуги" либо с помощью номера телефона.