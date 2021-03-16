Прийти, увидеть, поступить. АлтГТУ приглашает на день открытых дверей в очном формате

АлтГТУ приглашает абитуриентов на день открытых дверей, который пройдёт в субботу, ​20 марта. Мероприятие организуют в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.

Гостей встретят руководители АлтГТУ, директора и деканы институтов и факультетов. Они подробно расскажут о возможностях, которые открываются перед студентами в научной, спортивной и общественной деятельности, а также о перспективах трудоустройства.

"День открытых дверей – это возможность для будущих абитуриентов и их родителей побывать в Алтайском государственном техническом университете. В этот день абитуриенты могут узнать о направлениях подготовки, уточнить правила приёма в университет, заглянуть в университетские лаборатории, познакомиться с будущими преподавателями", – рассказывают на факультете довузовской подготовки.

Для тех, кто сомневается в выборе своей будущей профессии, специалисты проведут консультации и тренинги, помогут определиться с предметами ЕГЭ. Желающие смогут записаться на подготовительные курсы.

Начало мероприятия в 13:00 в актовом зале главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46). Программа размещена на сайте вуза.