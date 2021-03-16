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Читатели amic.ru могут выиграть билеты на моноспектакль Максима Аверина

, ИА "Амител"
Розыгрыш проходит в Instagram
Максим Аверин / Фото: geneva.ee

Максим Аверин / Фото: geneva.ee

Один из самых популярных актёров в России Максим Аверин выступит в Барнауле 18 марта. Он представит моноспекталь "Научи меня жить". Это синтез музыки, прозы, поэзии, кинематографа и актёрского мастерства. Аверин прочитает стихи и прозу Самойлова, Вертинского, Маяковского, Рождественского, Пастернака и других авторов, исполнит любимые песни советских и российских звёзд.

Читатели amic.ru могут выиграть два билета на моноспектакль Максима Аверина. Для этого нужно выполнить несколько условий:

  • подписаться на @amic.ru в Instagram и лайкнуть пост;
  • поделиться в сториз конкурсным постом и отметить аккаунт @amic.ru;
  • в комментариях отметить друга, которого возьмёте с собой в случае выигрыша (разыгрываем два билета).

Итоги розыгрыша мы подведём утром 17 марта с помощью программы @lizaonair и определим одного победителя.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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