Читатели amic.ru могут выиграть билеты на моноспектакль Максима Аверина

Один из самых популярных актёров в России Максим Аверин выступит в Барнауле 18 марта. Он представит моноспекталь "Научи меня жить". Это синтез музыки, прозы, поэзии, кинематографа и актёрского мастерства. Аверин прочитает стихи и прозу Самойлова, Вертинского, Маяковского, Рождественского, Пастернака и других авторов, исполнит любимые песни советских и российских звёзд.

Читатели amic.ru могут выиграть два билета на моноспектакль Максима Аверина. Для этого нужно выполнить несколько условий:

подписаться на @amic.ru в Instagram и лайкнуть пост;

поделиться в сториз конкурсным постом и отметить аккаунт @amic.ru;

в комментариях отметить друга, которого возьмёте с собой в случае выигрыша (разыгрываем два билета).

Итоги розыгрыша мы подведём утром 17 марта с помощью программы @lizaonair и определим одного победителя.