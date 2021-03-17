Прохладную и без осадков погоду обещают синоптики в Алтайском крае 17 марта

Относительно прохладный день без обильных осадков установится в Алтайском крае в среду, 17 марта. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха днём составит от -4°C до -9°C (от -5°C до -7°C – в Барнауле). Утром местами будет изморозь и туман, днём – преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Скорость юго-западного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду.

Как уже сообщал amic.ru, в субботу, 20 марта, в регионе ожидается существенное потепление. Столбики термометров поднимутся до плюсовых отметок, а в предгорьях местами и вовсе ожидается до +15 градусов.