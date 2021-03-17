По прогнозам специалистов Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА), лето 2021 года на Алтае будет засушливым и жарким. Как сообщает "Алтапресс", в последние годы количество осадков приближается к климатической норме, однако в течение трёх сезонов из десяти на Алтае наблюдалась засуха.

Как пояснил директор ФАНЦА Алексей Гаркуша, среднегодовая температура в регионе постепенно увеличивается, и с 1838 года она выросла на 3°С – в среднем на 0,015°С каждые 10 лет. Сильнее всего в регионе потеплело в апреле, а меньше всего – в июне и в августе.

При этом летом 2021 года из-за засухи возможен рост числа различных вредителей – цветоедов, листоедов и других, которые активнее всего себя ведут в таком климате. Благоприятный прогноз дают лишь по численности саранчи и лугового мотылька.