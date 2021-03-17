Горбачёв заявил, что распад СССР был нарушением воли народа

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что референдум по вопросу сохранения Советского Союза "был необходимым и справедливым", а распад страны он назвал нарушением народной воли, пишет "Интерфакс".

Горбачёв отметил, что большинство людей высказались за сохранение Союза, а именно на основе итогов референдума состоялся Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора. Подписание договора сорвал путч ГКЧП.

"Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза – это было не что иное, как нарушение воли всего народа", – заявил Михаил Сергеевич.

Ранее Горбачёв рассказал The Times о том, что мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы СССР не распался. Он добавил, что не хотел распада страны, но сепаратисты и радикалы после неудачного путча в 1991 году всё-таки добили Союз.