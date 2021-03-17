Омич убил жителя Алтайского края и спрятал тело, прикопав за стройкой

Жителя Омской области осудили за убийство, совершённое в одной из строительных организаций Заринского района Алтайского края. 37-летний мужчина нанёс один удар ножом знакомому, от которого тот скончался.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошёл в конце августа 2020 года. В процессе распития спиртного между омичом и 53-летним жителем Алтайского края возник конфликт по незначительному поводу.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник попросил коллегу вынести тело за территорию стройки, где прикопал его, забросав землёй.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.