В алтайском селе ввели карантин из-за щенка

В селе Слюдянка Усть-Калманского района ввели карантин по бешенству из-за того, что щенок алабая покусал свою хозяйку. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Владелица заметила, что пёс заболел, и решила лечить его самостоятельно, но собака неожиданно бросилась на женщину.

"Это щенок, но щенок крупный, килограммов около 20 весит. Овчарка с алабаем скрещена, здоровый щеночек! Женщина обратилась в больницу, оттуда нам сообщили. Мы приехали, на следующий день собака эта пала. Мы отобрали материал, и в Барнауле поставили диагноз "бешенство". Мы снова выехали и провакцинировали там всех животных", – рассказал начальник районного управления ветеринарии Владимир Земзюлин.

Отмечается, что женщина сейчас находится в больнице и получает лечение.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей.