Каждый человек сам определяет сумму мечты, необходимую для того, чтобы полностью отказаться от работы. Однако трудиться придётся всё равно, правда, уже немного по-другому, рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
По словам специалиста, сумма мечты делает во многом человека свободным. Однако даже в этом случае придётся работать – заниматься финансовым планированием, текущим контролем за состоянием финансов и попутно изучать законодательство, ситуацию в экономике и обстановку на фондовом рынке. Афанасьева подчеркнула, что грамотно инвестировать деньги – целая наука.
"Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идём работать и учиться финансовому планированию!" – подчеркнула специалист в беседе с ИА "Прайм".
Ранее россиянам посоветовали скупать доллары и евро на фоне усиления курса рубля к иностранным валютам.
Комментарии
Россиянам рассказали, сколько нужно денег, чтобы не работать
И сколько мне надо денег? Почему в тексте нет ответа?
Пенсионерам пусть расскажет
Так сколько же денег надо? Цифру в тексте не обнаружил.
Глупая постановка вопроса. Нельзя не работать, наступит неизбежно деградация.
Деградация наступила давно. Сверху до низа.
Заголовок про одно, текст про другое