Россиянам рассказали, сколько нужно денег, чтобы не работать

Каждый человек сам определяет сумму мечты, необходимую для того, чтобы полностью отказаться от работы. Однако трудиться придётся всё равно, правда, уже немного по-другому, рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

По словам специалиста, сумма мечты делает во многом человека свободным. Однако даже в этом случае придётся работать – заниматься финансовым планированием, текущим контролем за состоянием финансов и попутно изучать законодательство, ситуацию в экономике и обстановку на фондовом рынке. Афанасьева подчеркнула, что грамотно инвестировать деньги – целая наука.

"Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идём работать и учиться финансовому планированию!" – подчеркнула специалист в беседе с ИА "Прайм".

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