Ученые АлтГТУ запускают совместный проект с профессорами из Китая

Учёные АлтГТУ и Яньшанского университета КНР подготовили программу совместной научно-исследовательской деятельности. Вузы будут обмениваться опытом в области компьютерного моделирования процессов. Руководят проектом доктор физико-математических наук, профессор Михаил Старостенков и профессор Дон Гуочжан.

"Наш совместный проект посвящён пластическому поведению и эволюции повреждений лёгкого сплава на основе молекулярной динамики, – комментирует президент Яньшанского университета, профессор Чжан Динксян. – Это ещё одно большое достижение наших научных коллективов. И наш университет очень гордится долгосрочным сотрудничеством с АлтГТУ".

Китайский стипендиальный совет поддержал исследовательскую программу учёных: выделил средства на командировку представителей Яньшанского университета в АлтГТУ. Делегация посетит научную школу профессора Старостенкова и проведёт научную работу под его руководством.

Совместные исследования займут три года. За это время вузы совершат академические обмены, а также проведут исследования в области машиностроения, материаловедения и инженерных дисциплин.