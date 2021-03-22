Могут ли птицы опьянеть и есть ли у них чувство юмора. Развеиваем мифы о пернатых

Что вы знаете о птицах? То, что некоторые попугаи могут разговаривать, а весной первыми прилетают грачи? Но эти факты далеко не самое интересное из жизни пернатых. Птицы – удивительные существа с уникальным мышлением, уверен орнитолог Алексей Эбель, а люди считают их примитивными, потому что знают о них слишком мало. Исправляем ситуацию и вместе с Алексеем Эбелем развеиваем самые известные мифы о птицах.

Сами вы примитивные

– Алексей, а на самом деле птицы обладают хоть каким-то примитивным мышлением?

– У них оно не примитивное, а очень даже глубокое. Ученые проводили эксперименты: давали птицам разгадывать головоломки, проходить лабиринты. Так вот, самые сообразительные могут придумать до семи операций, чтобы решить задачу и достать лакомство. Без тренировки! У них есть понимание, как действуют те или иные механизмы, на уровне семилетнего ребёнка. Так что думать они умеют.

– Говорят, у некоторых птиц даже есть чувство юмора...

– Да, это так. Например, у ворон можно наблюдать забавы, когда они "троллят" кошек и собак, придумывают какое-то озорство. Или, например, берут крышку и с крыши, как с горки, катаются. Я наблюдал за вороной, которая ходила по крыше и снег оттуда разбрасывала туда-сюда. И это не какая-то целенаправленная необходимая деятельность, а им просто скучно и они так развлекаются.

Алкоголизму нет

– В интернете встречается информация, что зимой птицы могут пьянеть от забродивших ягод и потом валяются под деревьями, ока не протрезвеют. Это правда? Могут ли пернатые на самом деле так опьянеть?

– (Улыбается.) Миф наполовину правдив. Чаще всего до весны такие вещи случаются по другой причине. Бывает, что голодные птицы хватают очень много перемороженного корма. Представьте, что вы съели десять порций мороженого сразу – вы не опьянеете, но деятельность головного мозга будет нарушена. Потому что начинается гипотермия, головной мозг отключается и нарушается координация. Другие случаи бывают по весне, когда опавшие яблочки действительно могут забродить, но это редкость. Так что если птичка зимой лежит под деревом, скорее всего, она просто переела ледяного корма. Её стоит отнести в тепло, она отогреется и очнётся. А опьянеть птицам достаточно сложно – у них крупная печень относительно размеров тела и с переработкой алкоголя там всё нормально. (Смеётся.)

Ручные совы не только в Хогвартсе

– Есть мнение, что птицы на самом деле не приручаются. А все рассказы про ручных сов и воронов — миф. А как на самом деле? Можно ли завести пернатого друга?

– Птицы по природе своей людей боятся, но приручить их все же реально. Например, в том же самом Лебедином заказнике (где зимуют дикие лебеди) птицы спокойно контактируют с людьми. А что касается сов и воронов, то они действительно легко приручаются. Сейчас даже существуют питомники, где выводят домашних сов. Они изначально ориентированы на жизнь с человеком.

– А правда, что если только что вылупившийся утёнок первым видит человека, он думает, что это его мама?

– Это не только у утят, но и у других птиц. Птицы могут запомнить, запечатлеть образ человека как сородича, это называется импринтинг. Но должен при этом ещё быть и голосовой контакт. У нас в питомнике есть сокол, который воспринимает людей как представителей своего вида. Других соколов не воспринимает, а людей считает соколами.

Не хлебом единым

– В одном фильме была сцена, что коршун ворует маленькую собачку, и героиня пытается её отобрать. А в реальности хищная птица может утащить щенка или котёнка?

– (Улыбается.) Маловероятно, потому что у коршунов достаточно слабые когти. Все хищники свою добычу когтями пронзают, а крупные орлы или беркуты могут даже человеку кость сломать. Но коршуны – это падальщики. Гипотетически могут только поранить щенка, но поднять его не смогут точно. А вот ястребы утащить маленькую собачку вполне могут. Но я не думаю, что они будут это делать, так как они ловят ту добычу, к которой привыкли, и не интересуются чем-то новым.

– Еще говорят, что птиц нельзя кормить хлебом. Так ли это? И чем их тогда можно подкармливать?

– Птиц точно нельзя подкармливать тем, что вы сами есть не станете – чем-то испорченным, с плесенью. Сладкое, солёное, ароматизированное и химическое, им тоже нельзя, так же, как и острое. Хлеб, на самом деле, не так уж и вреден, но все же не особо желательный корм. Его не стоит давать много, только как часть рациона в сочетании с чем-то ещё – фруктами, овощами, зёрнами. И лучше при этом использовать черствый хлеб. Сухари тоже можно, только нужно их раскрошить. А вот точно не стоит давать птицам арахис. Об этом мало кто знает. Но это очень вредный для них орех.

Пугало не поможет

– Давайте развеем еще один миф. Скоро дачный сезон. Боятся ли птицы огородного пугала?

– На самом деле нет. Ставить пугало – это скорее просто народная традиция и украшение огорода. Вообще, конечно, у нас идет постоянная борьба между огородниками и птицами. Народ каждый год изобретает какие-то новые вещи, чтобы отпугивать пернатых от урожая. Когда была пора видеомагнитофонов, из них доставали ленты и обматывали ими деревья, считалось, что это отпугнет птиц. Потом пришла пора CD-дисков. Стали их развешивать на ветках, мол, они блестят, качаются и пугают "вредителей". Сейчас не знаю, может флешки попробуют вешать (смеётся.) Но на самом деле, как мы уже говорили, птицы очень быстро соображают. Понимают, что это для них не опасно и адаптируются.