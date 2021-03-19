До +5 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 марта

Зима постепенно уходит из Алтайского края, и в пятницу жителей региона ожидает небольшое потепление, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха в светлое время суток составит от 0°С до -5° (по югу – до +5°С). В Барнауле же днём термометры покажут от -1°С до -3°С.

Преимущественно без осадков. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Скорость южного ветра не превысит 8 метров в секунду. Без порывов.