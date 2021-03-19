Томенко и Новак обсудили, как не допустить роста тарифов на электричество

Совещание по тарифному регулированию и энергетике двух Алтаев прошло в Москве под руководством вице-премьера Александра Новака. Олег Хорохордин и Виктор Томенко вместе с ним обсудили создание единой энергетической зоны и недопущение роста стоимости электроэнергии в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совещании обсуждались вопросы текущего положения дел в работе энергосистемы субъектов, возможность совместных тарифов и последствий создания единой зоны, в том числе влияния этих изменений на размеры платы населения, бюджетных организаций, бизнеса и других потребителей.

Сейчас тариф для Республики Алтай составляет 5,36 рубля за киловатт, для Алтайского края – 4,29 рубля за киловатт. При этом порядка 80% жителей края и республики оплачивают электроэнергию с понижающим коэффициентом. При этом для остальных потребителей Республики Алтай тариф почти на 70% выше, чем в Алтайском крае, а потребителей в первом почти в 16 раз меньше.

При создании единой зоны тарифы в обоих регионах будут усредняться, что приведёт к снижению цен в Республике Алтай и незначительному повышению в Алтайском крае – на 1,5-2%.

При этом даже такое развитие событий власти считают непозволительным, а потому представители регионов обсудили возможности принятия различных мер по недопущению увеличения тарифной нагрузки на потребителей Алтайского края.

В результате органам федеральной власти даны указания проанализировать варианты решения и определить наиболее оптимальные из них.