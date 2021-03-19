Алтайский футболист помог "Спартаку" разгромить "Урал"

Алтайский футболист Александр Соболев отличился в составе московского "Спартака" перед матчами за сборную России. В четверг, 18 марта, в домашнем поединке 23-го тура чемпионата РПЛ форвард "красно-белых" оформил дубль в ворота "Урала" из Екатеринбурга.

Оба мяча барнаулец забил с пенальти, а "Спартак" в итоге выиграл с крупным счётом 5:1. Теперь в активе Соболева уже 10 голов в 16 матчах, и он входит в список лучших бомбардиров чемпионата РПЛ.

Напомним, 15 марта алтайского футболиста вызвали в сборную России для участия в отборочных матчах к чемпионату мира – 2022. Помимо Соболева, приглашение в национальную команду получили ещё два воспитанника барнаульского футбола – вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин и защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров.

24 марта россиянам предстоит гостевой поединок против сборной Мальты. Затем 27 марта команда Станислава Черчесова в Сочи сыграет против Словении. 30 марта Россия вновь на выезде встретится со сборной Словакии.