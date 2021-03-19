18-летнего жителя Алтайского края осудят за педофилию

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против 18-летнего жителя Третьяковского района. Парня обвиняют в сексуальной связи с 15-летней сельчанкой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи установили, что с ноября по декабрь 2020 года в одном из сёл Третьяковского района обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 15-летней школьницей.

"Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности", – объясняют в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста") передано в суд.