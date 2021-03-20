Интенсивное выпадение волос весной связно с дефицитом витаминов и стрессами, которые накопились за зиму. Такие причины назвала врач-дерматолог Юлия Колобина, сообщает "Радио 1".

По словам эксперта, зимой волосы испытывают дефицит кислорода и витамина D из-за отсутствия солнца и ношения шапок. Стресс же сказывается на всех системах организма, поэтому выпадение волос не является специфической проблемой. "Становятся видны проблемы, накопленные за зиму", – заявила медик и уточнила, что у женщин выпадение волос будет заметнее.

Для восстановления волосяного покрова стоит разнообразить питание и внести в рацион продукты с витаминами A, E, цинком, кальцием и омегой, либо пропить комплекс витаминов и поливитаминов. Если же это не помогает, то стоит обратиться к врачу, поскольку причина может крыться в гормональном дисбалансе или расстройстве желудочно-кишечного тракта.