Водитель машины скорой помощи устроил стрельбу из-за дорожного конфликта

Водитель машины скорой помощи устроил стрельбу на юге Москвы из-за конфликта с другим участником дорожного движения. По данным полиции, раненного мужчину экстренно доставили в больницу.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы. Между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit произошла перепалка, в ходе которой водитель Ford выстрелил в оппонента из травматического оружия.

О характере травм пострадавшего и его состоянии не сообщается. Водителя скорой доставили в полицию для разбирательства. Причина конфликта между двумя участниками дорожного движения также не раскрывается.