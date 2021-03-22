Алтайский таможенник отказался брать взятку у контрабандиста

Сотрудник Алтайской таможни пресек противоправные действия иностранца, который пытался дать взятку за беспрепятственное пересечение границы с контрафактным товаром.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, 51-летний гражданин Казахстана предлагал 15 тысяч рублей за проведение фиктивного таможенного досмотра, без указания сведений о наличии в грузовом автомобиле контрафактных товаров.

"Таможенник, которому предназначалась взятка, принимал участие в оперативно – розыскном мероприятии "Оперативный эксперимент", — уточнили в Алтайском таможне. — После передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни и УФСБ России по Алтайскому краю".

Против иностранца возбуждено уголовное дело по статье "покушение на взятку должностному лицу". Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом, в 30 раз превышающим сумму взятки.